Ieri all’Istituto ‘Florio’ il primo di cinque seminari su Sviluppo ed Evoluzione Turistica in Provincia di Trapani

Si è svolto ieri a Erice il primo dei cinque seminari organizzati e ospitati dall’Istituto Superiore “I. e V. Florio”, dal titolo ”Sviluppo ed Evoluzione Turistica in Provincia di Trapani/Sicilia e le dinamiche operative del Turismo Alberghiero ed Extra-Alberghiero”.

L’evento viene realizzato per consentire agli alunni di approfondire alcune tematiche fondamentali per il loro percorso di studi, partendo da un dato: nel 1980 gli Stati aderenti all’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) hanno scelto il 27 settembre come Giornata Mondiale del Turismo; lo scopo di questa celebrazione è quello di sensibilizzare all’importanza del ruolo del turismo all’interno della comunità internazionale. Il turismo influisce e ha un potente impatto nel campo sociale, culturale, politico ed economico di tutto il mondo.

Si è trattato del primo seminario incentrato sul tema turismo che verrà analizzato ad ampio spettro: da quello extralberghiero all’enoturismo, a quello legato a sport, ai sentieri naturalistici e all’albergo diffuso. La formula è esattamente quella dell’attività congressuale gestita integralmente da studenti dell’indirizzo accoglienza di turistica, dalla fase progettuale, agli inviti, alle locandine e, infine, alla moderazione degli incontri. Presenti ieri Rosalia D’Ali, Presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale e assessore del Comune di Trapani, il Coordinatore Regionale e Presidente dei Borghi più belli d’Italia in Sicilia, Salvatore Bartolotta, Massimo Coraci – Generale Manager dell’Hotel Residence Addaura – Mondello, Piero Quartuccio, Consulente di Viaggio indipendente – Trasiti T.o. & Host Agency.

“La nostra è un’attività congressuale sotto forma di simulazione – dice la preside, Pina Mandina – quindi un’attività di alternanza scuola lavoro che gli studenti svolgono da protagonisti. Il prossimo 11 gennaio si svolgerà il secondo incontro dal tema “L’offerta turistica in Provincia di Trapani e le dinamiche del turismo alberghiero ed Extra –alberghiero”.

In quella data parteciperanno, oltre alla Dirigente Scolastica anche Michele Sorbera, Direttore della Confesercenti Sicilia e il Direttore della Confesercenti Trapani, Giovanni Selinunte.

Un nuovo appuntamento si svolgerà ancora l’11 febbraio con Saverio Panzica, esperto di legislazione turistica, e Giuseppe Butticé, esperto di finanza agevolata e la prima decade di marzo 2022, per parlare de “Le attività turistiche Sicilia e le dinamiche del turismo alberghiero correlate al settore Congressi & Benessere”.