Tre classi dell’Istituto Alberghiero “Florio” di Erice accedono alla Finalissima del Concorso Nazionale Cooking Quiz giunto alla 5^ edizione

Un grande traguardo è stato raggiunto dagli studenti delle classi 4^PE, 4^CE e 4^SE dell’Istituto Alberghiero “Florio” di Erice, diretto dalla preside Pina Mandina, che accedono alla Finalissima del Concorso Nazionale Cooking Quiz, giunto alla 5^ edizione.

Il tour del Cooking Quiz “Digital” è partito il 14 gennaio scorso, e, causa emergenza sanitaria, si svolge in forma DIGITALE e coinvolge oltre 80 Scuole con 20.000 studenti. L’obiettivo dei promotori – PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e PEAKTIME che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado – è quello di donare un’esperienza di gamification formativa, innovativa e divertente, in un momento particolare come quello attuale.

Martedì scorso, oltre 800 studenti “futuri pasticceri” di 33 Istituti Alberghieri in tutta Italia si sono “sfidati” nell’appuntamento speciale del Cooking Quiz: un grande evento organizzato per il mondo della pasticceria che è arte, inventiva, estro, pazienza, sapienza e tanta passione.

Una coinvolgente lezione sulle “Praline di cioccolato” condotta dallo Chef Docente di ALMA, Fulvio Vailati, ha deliziato i ragazzi: bravissimi quelli della classe 4^PE pasticceria di Erice che hanno ottenuto ottimi risultati aggiudicandosi un posto nella Finalissima Nazionale del mese di maggio.

In Finale anche le classi 4^CE Enogastronomia e 4^SE Sala/Vendita, che, in rappresentanza del proprio Istituto, dovranno “battersi” contro le migliori classi di tutta Italia.

Il Concorso Didattico Nazionale riesce a coniugare la didattica tradizionale — lezione iniziale su argomenti di cucina, sala e pasticceria dei prestigiosi Chef Docenti di ALMA – con l’innovazione e il divertimento. Per il suo valore didattico, formativo ed etico, il progetto è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.

Una novità della 5^ edizione è il focus dedicato alle buone norme di Raccolta Differenziata degli imballaggi in alluminio, plastica, vetro e acciaio che vengono utilizzati ogni giorno in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi, CIAL, COREPLA, COREVE e RICREA. I Consorzi Nazionali che partecipano al Cooking Quiz garantiscono l’avvio al riciclo di tutti questi imballaggi, consentendo un enorme risparmio di materia ed energia, e rendendo il nostro Paese un esempio virtuoso in tutto il Mondo.

Grande soddisfazione per il risultato conseguito dalle sue classi è stata espressa dalla Dirigente Scolastica Pina Mandina, considerato anche il periodo che ha ‘costretto’ gli studenti alla DAD. “E’ ammirevole il loro impegno e la voglia di confrontarsi con altre scuole sul territorio nazionale, oltre 20.000 studenti – dice la preside – in una gara che mette in gioco le loro competenze e conoscenze. E soprattutto la loro passione per l’enogastronomia”.