Grave incidente a Custonaci, ferito un giovane

Grave Incidente a Custonaci, Secondo quanto appreso il giovane che viaggiava su un auto in direzione Trapani ha forato un gomma ed ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi.

Sul posto, insieme agli operatori del 118 e un elisoccorso (che ha trasportato in ospedale il ferito) anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso, e una squadra dei vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza della zona.

Il giovane è stato trasportato a Villa Sofia e non è in pericolo di vita.

Le notizie giungono frammentate. Aggiorneremo a breve l’articolo

*Ci scusiamo per errata notizia data precedentemente.