Al via l’ avviso pubblico per la selezione di 120 pescatori professionali da coinvolgere ed avviare ad un ciclo di incontri informativi online sui temi della pesca e della blue economy

Il Flag “Torri e Tonnare del Litorale Trapanese”, in vista della ripresa delle attività post pandemia da COVID-19, al fine di dare supporto ai pescatori professionali operanti nelle quattro marinerie presenti sul proprio territorio, lancia un avviso per la selezione di 120 pescatori da coinvolgere ed avviare ad un ciclo di 12 incontri informativi online sui temi della pesca e della blue economy. Ai pescatori che parteciperanno attivamente ad almeno l’80% delle ore complessive di durata del programma di formazione sarà riconosciuto un sostegno economico di Euro 672,00.

L’avviso è rivolto esclusivamente ai pescatori professionali operanti nelle marinerie di Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e San Vito lo Capo. I soggetti interessati sono invitati a compilare la domanda di adesione sulla base del modello scaricabile dal sito www.flagtrapanese.it e spedirla non firmata, trasmettendo in allegato alla mail anche la copia di un valido documento di riconoscimento. La domanda, semplicemente compilata, va trasmessa al seguente indirizzo: info@flagtrapanese.it.

Le domande di prenotazione potranno pervenire all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre le seguenti scadenze:

Marineria di Mazara del Vallo: entro venerdì 18 giugno 2021, alle ore 13.00

Marineria di Marsala: entro lunedì 28 giugno 2021, alle ore 13.00

Marineria di Trapani: entro lunedì 5 luglio 2021, alle ore 13.00

Marineria di San Vito lo Capo: entro lunedì 12 luglio 2021, alle ore 13.00

Sulla base delle domande pervenute per e-mail la segreteria di progetto procederà a contattare i beneficiari per programmare un incontro in presenza che avverrà in occasione di una delle date previste per i Road Show, le attività di animazione territoriale che si svolgeranno nelle quattro marinerie del territorio del Flag Trapanese secondo il seguente calendario:

Marineria di Mazara del Vallo (Auditorium Caruso):

22 Giugno 2021

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Marineria di Marsala (Complesso Monumentale San Pietro)

29 Giugno 2021

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

Marineria di Trapani (Lazzaretto, Sede operativa del FLAG TRAPANESE)

6 Luglio 2021

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Marineria di San Vito lo Capo (Cine Teatro Comunale)

13 Luglio 2021

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

I beneficiari, in occasione dei quattro incontri programmati sul territorio, saranno invitati a sottoscrivere la domanda in originale (in presenza) e verranno assistiti per registrarsi sulle piattaforme online. Agli iscritti, sarà consegnato tutto il materiale informativo relativo al programma di formazione.

Gli incontri informativi online saranno organizzati dall’Accademia Eraclitea, Ente di ricerca e di alta formazione, e si svolgeranno da fine luglio a fine ottobre. Saranno fruibili dai beneficiari secondo le esigenze lavorative di ciascuno.