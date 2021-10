La protesta dell’ Anpi contro i CUB  Scuola Università e ricerca

Riceviamo e pubblichiamo

Alle redazioni dei giornali è stato recapitato un comunicato stampa di un sindacato autonomo “CUB Scuola Università e ricerca” relativo alla manifestazione, pomposamente chiamata “sciopero generale”, svoltasi ieri in piazza Martiri D’Ungheria, dove sorge il cippo alla Resistenza che l’ANPI ha inaugurato lo scorso 25 aprile.

In quel comunicato si è voluto strumentalizzare proprio il cippo dell’ANPI per accostarlo ai temi della loro manifestazione: è una strumentalizzazione volgare che va respinta con forza al mittente. Accostare come fa Natale Salvo – rappresentante del sindacato scuola – i valori del “NOSTRO cippo <simbolo di quella libertà che fu conquistata dai partigiani con la resistenza< ai loro temi è solo VOLGARE. Noi non entriamo nel merito delle loro problematiche anche se ci permettiamo di ricordare che la lotta di liberazione ha “regalato” al Paese quella Costituzione che deve essere applicata in tutti i suoi articoli, a cominciare da quelli della salute.