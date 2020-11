Valderice, Auto sbatte contro cordolo e si ribalta

Grande paura, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla statale 187, strada che da Trapani porta a Valderice, una Nissan Qashqai sbatte contro il cordolo stradale e si ribalta.

Un uomo attorno 19.15 di oggi per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che subito dopo aver sbattuto sul cordolo stradale si è ribaltato.

L’impatto deve essere stato violento, il motore sembra essersi spaccato in 2 pezzi e l’auto era talmente accartocciata, che per uscire è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, per fortuna, il conducente ne è uscito illeso

Foto di Enzo Tese