Prendono avvio in forma virtuale le attività di orientamento del Conservatorio di Trapani

Il Conservatorio A. Scontrino, dopo aver sperimentato durante la pandemia nuove modalità didattiche e performative, sta ora avviando in forma virtuale le attività legate all’orientamento, estendendole anche al di fuori della provincia di Trapani. Lo scorso 17 dicembre si è svolto il primo incontro su piattaforma web con gli alunni del Liceo Classico Musicale “Empedocle” di Agrigento e i loro referenti prof. Giacomo Consolo e prof.ssa Maria Rita Di Natale.

L’incontro, a cura del coordinatore per i rapporti con le scuole del territorio e le istituzioni di volontariato sociale del Conservatorio, Prof.ssa Anna Lisa Braschi, è stato aperto dal Direttore Elisa Cordova, che ha illustrato l’offerta formativa del Conservatorio per introdurre la musica eseguita da solisti e ensemble provenienti dalle diverse scuole attive nell’ambito dei Trienni e Bienni accademici.

Per quanto riguarda l’ambito teatrale, il M° Ugo Guagliardo, docente di canto lirico in collegamento dal Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena, ha condotto i ragazzi nel vivo di una prova d’insieme della Cenerentoladi Rossini; per l’ambito concertistico, cameristico e solistico, il Dipartimento di strumenti ad arco e corda ha offerto l’esibizione degli studenti del corso di musica da camera del M° Demetrio Comuzzi, con Laura Sabella al violino e Aldo Popolano alla chitarra, e il Dipartimento di strumenti a fiato quella degli studenti Antonino Facella, Vincenzo Venezia, Dario Pillitteri e Alice Anelli della scuola d’oboe del M° Evaristo Casonato; il Dipartimento di Nuove tecnologie e Linguaggi musicali, al cui interno è attiva la scuola di Canto pop-rock della prof.ssa Nunzia Carrozza, ha offerto l’esibizione di Giorgia La Commare; infine, il Dipartimento di Didattica della Musica ha presentato finalità e contenuti della scuola di Didattica della musica e dello strumento del M° Andrea Ferrante.

Al termine delle esibizioni gli alunni del Liceo agrigentino hanno rivolto numerose domande ai docenti del Conservatorio, a conferma dell’importanza dell’attività di orientamento all’interno della programmazione del Conservatorio.