Favignana: il PD contesta il sindaco Pagoto che “non crede alla cultura”

Contrasti politici mai sopiti tra il PD di Favignana ed il Sindaco Pagoto che da due anni ha lasciato il partito. Contrasti che hanno avuto lo sbocco principale alle ultime amministrative con il PD che sosteneva l’ex Sindaco ed ex mentore Lucio Antinoro ( Pagoto era stato il suo vice ndr). Nelle scorse settimane il PD ha rinnovato il suo gruppo dirigente che riapre la “guerra” politica con Pagoto. Lo fa con un comunicato stampa sui temi culturali che pubblichiamo:

Sull’isola di Favignana al 10 luglio ancora lo Stabilimento ex Tonnare Florio risulta chiuso ai visitatori. Francamente ci saremmo aspettati dopo il lockdown, da un comune a vocazione prettamente turistica una programmazione che guardi prima di tutto a quello che si ha e non a quello che non si ha. Quindi aprire i siti di interesse archeologico doveva essere una priorità. Ad iniziare dallo straordinario scrigno dello Stabilimento Florio, con le sue mostre, con la sua storia e con una esposizione che ci invidiano in tutto il mondo, tanto voluta da precedenti amministrazioni e dal rimpianto Prof. Tusa, ovviamente parliamo dei Rostri della Battaglia delle Egadi che da soli valgano un viaggio nell’isola di Favignana. Invece nulla di tutto questo, il Castello di Punta Troia a Marettimo chiuso, l’area archeologica di contrada San Nicola a Favignana chiusa con le sue tante grotte. Alle Egadi l’amministrazione comunale non crede che con la cultura si possa mangiare.

Ma noi del Partito Democratico chiediamo anche come mai non ci siano lavori di manutenzione straordinaria nello stesso Stabilimento Florio, infatti segnaliamo che le mura di recinzione della parte posteriore sono quasi tutte cadute per terra, con rischio anche di accesso incontrollato e saccheggio di quello che c’è all’interno.

Ma siamo, qui anche a segnalare il mancato incasso della somma di circa 900mila euro da parte dell’assessorato regionale ad oggi retto dall’assessore Samonà, somme dovute al Comune di Favignana accumulate nel corso di precedenti anni di gestione, segnalate anche in Consiglio Comunale. Somme necessarie per andare avanti nell’azione amministrativa, fondamentali in un momento come questo è per le quali è stata attivata l’anticipazione di cassa di tesoreria e impegnarli e spenderli.

Il Partito Democratico delle Isole Egadi dopo una fase congressuale e il rinnovo di cariche e direttivo vuole partire con la Cultura con la C maiuscola e non con le fondazioni tanto millantate in questi anni che, a nostro avviso servono solo ad aggirare le norme sulle assunzioni e ad una sterile propaganda elettorale.

Ci chiediamo anche come amministrativamente un Direttore di Area Marina Protetta pagato per il suo specifico incarico dal Ministero dell’Ambiente possa essere impegnato con una procedura di bando al fine di assumere personale all’interno dello Stabilimento Florio, Punta Troia “museo delle carceri”, ecc. Riteniamo che la sua figura è giuridicamente ed amministrativamente incompetente per la formazione degli atti.

In un momento così importante e delicato per la nostra comunità, chiediamo di porre grande attenzione ai temi sopra citati. Solleciteremo la deputazione regionale PD affinché possa interessarsi per il recupero delle somme arretrate dovute al comune di Favignana per la gestione e funzionamento dello Stabilimento Florio.