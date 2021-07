Buseto Palizzolo, mercoledì 14 concerto per trombe ed organo

Domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 21:30, presso la Chiesa Madre di Buseto Palizzolo, si terrà un concerto per trombe ed organo. Organizzato dall’Associazione Musicale “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo, in occasione dei festeggiamenti della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, patrona di Buseto Palizzolo, vedrà protagonista un particolare ensemble, che eseguirà musiche di Franceschini, Bach, Handel e Vivaldi.

Nell’ensemble, formato da Nicolò Scavone, Alessio Coco e Samuel Vasile alla tromba e Nicola Giammarinaro all’organo, troviamo musicisti provenienti dai Conservatori siciliani che da anni svolgono attività musicali, sia come solisti che in formazioni di vario genere.

L’evento, il primo organizzato dall’associazione musicale “Giacomo Candela” dopo la lunga e forzata pausa invernale dovuta alla restrizioni anti Covid-19, nasce per dare seguito a un’altra esibizione degli stessi musicisti sulle note dello Stabat Mater di Gioacchino Rossini, realizzata per il sabato santo e il cui video ha raccolto ampi consensi e più di 6000 visualizzazioni.

