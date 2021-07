Riceviamo e pubblichiamo: “In questi giorni è stato detto e scritto di tutto, ma alla fine ha prevalso l’intelligenza e il grande amore di Beppe Grillo e di Giuseppe Conte per il MoVimento 5 Stelle. Ringrazio i sette mediatori per avere lavorato incessantemente al fine di raggiungere questo grande risultato non solo per il M5S, ma per l’intero Paese”. Lo afferma in una nota il senatore e membro del direttivo del MoVimento 5 Stelle a Palazzo Madama, Vincenzo Santangelo.

