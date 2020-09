Trapani, pochi minuti di pioggia intensa e la strada si allaga

Ci sono alcune strade, i cui abitanti tremano ogni volta che il cielo è grigio e minaccia di piovere. Ma nel vero senso della parola, perché bastano poche gocce, e non solo la pioggia di stamane , caduta a tratti in maniera intensa su gran parte del territorio cittadino, a creare enormi disagi e qualche volta anche ingenti danni alle cose.



Parliamo di strade come via Marsala o via Orti, che puntuale come un orologio svizzero, dopo nemmeno un’ora di pioggia, si allagano Ma non come nelle altre strade della città. No. Qui si esagera, con l’acqua alta in alcuni punti è di circa 70 centimetri. Ma non è tutto, perché l’acqua alta che si forma sulla strada entra nei garage e nelle case al pianterreno, allagandoli completamente e provocando danni ingenti per i residenti.

E la stessa storia, come dicevamo, si ripresenta tutte le volte che il cielo decide di scaricare un po’ di acqua in più.