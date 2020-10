Si è spento Vito Armato

Si è spento a Milano, dopo una malattia,

Vito era noto in città in tutta la provincia, è stato sottoufficiale dell’Aeronautica Militare, e per hobby/lavoro organizzava eventi sportivi come “Ustica dreams”

Vito Armato era malato da tempo, ma fino all’ultimo non si era fatto scoraggiare,ma il suo quadro clinico si è aggravato negli ultimi giorni.

Si attende adesso il rientro della salma a Marsala per la celebrazione dei funerali.

Alla famiglia dello scomparso le più sentite condoglianze da parte della redazione di Tvio, ti sia lieve la terra.