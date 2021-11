Amici della Musica di Trapani – Il Duo pianistico Andrea Bambace e Sabrina Kang con un concerto dedicato a George Gershwin.

Gli Amici della Musica di Trapani si preparano ad inaugurare la loro stagione CROSSOVER, ospitando il duo pianistico Bambace – Kang per un concerto interamente dedicato alle composizioni di George Gershwin.Il concerto, che si svolgerà domenica 14 novembre, alle 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto a Trapani, è organizzato in collaborazione con l’ICIT-Istituto di Cultura Italo Tedesco – Trapani e il Goethe Institut.Andrea Bambace, è stato, per quarant’anni, docente di pianoforte principale al Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano e critico musicale del Quotidiano “Alto Adige”; dallo scorso anno collabora anche con il mensile MUSICA. È autore di varie pubblicazioni e direttore artistico delle associazioni “Musica in aulis” e “Mozart Italia”.Sabrina Kang, sudcoreana, è un’eccellente concertista e didatta, laureata sia in Corea, che al Conservatorio di Bolzano. Bambace e Kang, marito e moglie, suonano in Duo dal 1998, riportando ampi consensi. In duo pianistico hanno approfondito e interpretato un vasto repertorio che va da Clementi e Mozart ai grandi compositori del ‘900: Busoni, Respighi, Casella, Pilati, Stravinskij, Bartòk, Gershwin, Bernstein, Copland e Orff. L’attenzione del Duo si concentra anche sulle parafrasi d’Autore di celebri brani operistici di Donizetti, Schubert, Liszt, Glinka e Busoni.

La 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, l’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani e il Goethe InstitutIl costo del biglietto per il concerto è di 7,00 euro (intero), 5,00 euro (ridotto per gli studenti fino a 24 anni) e 3,00 (Studenti del Conservatorio “A.Scontrino” di Trapani). Sarà possibile acquistare il biglietto on line su www.amicidellamusicatrapani.it (American Expess, Maestro, Mastercard, Visa, Discover, Carta Aurea, Paypal) oppure con prenotazione obbligatoria con acquisto al botteghino entro mezz’ora prima dell’inizio della manifestazione. Per avere informazioni è possibile inviare un messaggio su WHATSAPP al +39 349 4764193.

Per la partecipazione all’evento è previsto l’obbligo del Green Pass. L’accesso ai concerti degli Amici della Musica di Trapani sarà consentito solo alle persone in possesso di:– Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione o certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 o certificazione attestante l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2 effettuato da non oltre 48h.L’ingresso è contingentato, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale