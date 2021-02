L’ Inner Wheel Trapani pianterà due alberi al Centro “Antonino Via”

Nell’ambito del progetto nazionale “Protezione dell’ambiente”, l’Inner Wheel club di Trapani martedì 16 febbraio p.v. alle h 12.00 piantumerá due alberi nei giardini del Centro Sociale “Antonino Via” di Trapani. La Presidente, Maria Concetta Serse, sottolinea la duplice valenza del service: piantare alberi, simbolo di vita, per contribuire ad accrescere la cultura ed il rispetto del verde e, nel contempo, svolgere questa attività all’interno di una struttura dedicata al grande eroe trapanese Nino Via, medaglia d’oro al valor civile, che ha pagato con la vita la bontà del suo animo ed il suo altruismo.

La Presidente Inner Wheel Trapani Maria Concetta Serse

