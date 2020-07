È morto il magistrato Roberto De Simone

E’ scomparso oggi improvvisamente il magistrato Roberto De Simone, ex Presidente del Tribunale di Marsala e poi di Trapani. Pare sia stato colpito da un infarto mentre si trovava allo Sporting Club di Marsala. L’ex giudice, nato a Trapani nel 1941, si trasferì a Palermo dopo gli studi giannasiali al Leonardo Ximenes per motivi di lavoro familiare.

Dopo l’apprendistato di magistrato nel capoluogo regionale scelse di venire a Marsala dove ricoprì numerosi incarichi fino a diventarne il numero uno del Palazzo di Giustizia. Dopo gli 8 anni “di legge” venne a ricoprire lo stesso incarico in via XXX Gennaio fino a, poi, terminare qui a Trapani la sua carriera, andando in pensione qualche anno fa.