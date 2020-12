Coronavirus, le disposizioni per chi rientra in Sicilia per le festività natalizie. L’Asp di Trapani predispone 7 Drive in per tamponi rapidi

In applicazione dell’ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020 del presidente della Regione Siciliana, l’Asp di Trapani, per coloro che fanno rientro in Sicilia in occasione delle festività natalizie, ha messo a disposizione sette postazioni per l’esecuzione dei tamponi rapidi dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021.

Di seguito le postazioni dei Drive in operativi in provincia di Trapani tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30:

Trapani: Autoparco comunale, via Libica;

Mazara del Vallo – Autoparco comunale, c/da Affacciata

Castelvetrano – via Autonomia Siciliana, zona Industriale;

Alcamo – zona Industriale, c/da Sasi;

Marsala – Autoparco comunale, c/da ponte Fiumarella;

Pantelleria – sede Distretto sanitario

Aeroporto Vincenzo Florio (Birgi) – Area Sbarchi

Si ricorda che i soggetti che, a partire dal giorno 14 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021, faranno ingresso nel territorio della Regione Siciliana, per ragioni connesse al periodo delle festività, sono tenuti a: