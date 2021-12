Futura, la scuola dei mestieri, apre le porte ai giovani

Futura Istruzione e Formazione Professionale apre le porte per mostrare a famiglie e studenti la struttura scolastica con gli spazi esterni, le aule e i laboratori delle varie sedi dell’Istituto presenti in Sicilia.



Tappe in tutte le sedi della Sicilia per far conoscere agli aspiranti allievi i propri corsi. A Trapani, nella sede di via Alcamo 84, mercoledì 15 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00, un open day per conoscere i corsi di Futura.



Futura Istruzione e Formazione Professionale è una vera e propria scuola dei mestieri rivolta ai giovani minori, dai 14 ai 17 anni, provenienti dalle scuole medie inferiori o anche dalla dispersione scolastica, i quali hanno la possibilità di seguire gratuitamente i percorsi d’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),introdotti nel 2009 dal Ministero della Pubblica Istruzione con l’Accordo Stato Regioni ed attuati dalle varie regioni. Essi consentono di ottenere, in soli tre anni, la Qualifica Professionale e, di seguito al quarto anno, il Diploma Tecnico. Tra le offerte scolastiche: Operatore del Benessere (Acconciatore), Operatore del benessere (Estetista), Operatore della Ristorazione, Operatore Elettrico.