Custonaci, abbandonavano rifiuti: immortalati dalle telecamere

Riceviamo e pubblichiamo

Venticinque verbali in trenta giorni, per un importo di multe elevate pari a circa € 4000,00, sei E-Killer installate in prossimità degli agglomerati artigianali ed industriali e protezione civile impegnata nel controllo del territorio.

Questi sono i numeri dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e degli sfabbriciti registrati, con le telecamere mobili, dal Servizio dei Vigili Urbani del Comune di Custonaci e resi noti dal Sindaco Dott. Giusddppe Morfino e dall’Assessore all’ecologia ed ambiente Dott. Vincenzo Monteleone

La tutela del territorio, la lotta all’abbandono dei rifiuti ed alle discariche abusive nonché la promozione della cultura del rispetto dell’ambiente sono tra le priorità dell’amministrazione Morfino.

L’ambiente dicono – il Sindaco Morfino e L’Assessore Monteleone – è patrimonio di tutta la comunità, per questa ragione è necessario, prima di tutto sensibilizzare la popolazione al rispetto del territorio. Il nostro impegno – proseguono – è rivolto alla prevenzione de al contrasto soprattutto nelle zone periferiche di eventuali discariche abusive. In questo senso, siamo impegnati a perseguire chiunque abbandoni rifiuti al di fuori dei sisti dedicati al conferimento degli stessi.

Intanto l’amministrazione comunale ha gia provveduto a bonificare diversi siti abusivi, mentre altri sono in programma – La raccolta differenziata, dice l’Assessore Monteleone è abbastanza precisa e puntuale, ed il servizio di Ecologia è dotato di numero verde deputato a fornire a tutti i cittadini tutte le informazioni necessarie per il corretto conferimento.

Per il corrente anno abbiamo già attivato tutte le convenzioni necessarie per il corretto conferimento di qualsiasi tipologia di rifiuto, pertanto non possiamo permettere ai nostri concittadini l’abbandono indiscriminato degli stessi.