È uscito il nuovo singolo “Voglio correre” dei FOREWAY. Scritto da Maurizio Tommasini e arrangiato e musicato dalla band, il brano tratta la tematica delle diverse abilità con una carica di energia positiva, senza cadere nel pietismo. Il brano sarà disponibile su Youtube (accompagnato dal Videoclip Ufficiale) e sui più importanti digital store quali Spotify, Apple music e sarà inoltre possibile acquistare il brano su amazon Music e Itunes. I proventi del download saranno interamente devoluti all’Aism ed alla sua fondazione Fism per la ricerca.

Il videoclip, realizzato da S. Guastavino e G. Tarantino, è in concorso al festival internazionale “Tulipani di seta nera”. Per la stesura del soggetto e della sceneggiatura, Maurizio Tommasini ha coinvolto Angela Grignano, la ballerina (laureata in arti e scienze dello spettacolo) che nel 2019 rimase gravemente ferita alla gamba sinistra nell’esplosione di un Palazzo nel cuore di Parigi. Angela, testimone di grande forza, resilienza ed amore per la vita, è stata scelta da Maurizio perché condividono fermamente lo stesso pensiero: la vita a volte è difficile ma combattere è essenziale.

La band negli ultimi anni si è presa grandi soddisfazioni, a partire dai vari singoli pubblicati, e da una recensione a livello nazionale, scritta da Music Off, per l’inedito “The Mentalist”. Pandemia permettendo, nel 2021, saranno concorrenti al Talent “IBand” presto in onda su mediaset La5.