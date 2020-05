L’aeroporto di Trapani Birgi riparte con due nuove rotte per Cuneo e Milano Malpensa

Da oggi, i biglietti saranno in vendita sul sito della compagnia aerea. Ombra: «Il management di Airgest non si è fermato nonostante il lockdown»

Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, comunica di aver concluso un accordo con la compagnia aerea Albastar, per due nuove tratte settimanali su Cuneo Levaldigi e Milano Malpensa, che prenderanno il via il 10 luglio e che saranno mantenute per tutta l’estate, con la possibilità di proseguire anche nella stagione invernale. I biglietti sono in vendita da oggi, venerdì 14 maggio, sul sito www.albastar.es. La tariffa parte da 49,99 euro, tasse e bagagli di cabina e stiva inclusi.



Le nuove rotte da Trapani per Cuneo e Milano Malpensa



Albastar è una compagnia privata spagnola, con stabile organizzazione in Italia, che dal 2010 opera voli charter e di linea dalle basi operative di Palma di Maiorca, Milano Malpensa e Bergamo e, dal 2015, opera in Sicilia con voli diretti su Catania e Palermo. Quelli da e per Trapani, partiranno il venerdì ed il lunedì, con la flotta di Boeing 737-800 configurati a 189 posti in classe unica. Per informazioni il call center risponde al numero +39 095 311 503, mail callcenter@albastar.es. Sarà possibile prenotare anche nelle agenzie di viaggio tradizionali e sulle online travel agency.



Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “Il management non si è mai fermato. Prosegue il rilancio di Trapani Birgi”



«L’aggiunta di Albastar al panel delle compagnie aeree che volano da Trapani Birgi – commenta il presidente Salvatore Ombra -, è solo il primo risultato di un’azione di rilancio che non si è fermata nonostante il lockdown, e la prova che il management di Airgest continua a portare avanti il progetto di crescita dell’aeroporto di Trapani Birgi. L’acquisizione di nuove rotte – conclude Ombra – è un fatto in controtendenza con ciò che sta avvenendo in Sicilia e in Italia».



Il commento di Giancarlo Celani, C.E.O di Albastar



«Protagonista della nostra ripartenza è Trapani, – commenta Giancarlo Celani, chief commercial officer & deputy C.E.O di Albastar – una nuova destinazione per il nostro network di voli di linea, che sarà raggiunta da collegamenti bisettimanali da Cuneo e Milano Malpensa, ogni lunedì e venerdì, dal 10 luglio al 7 settembre, a cui seguirà una programmazione invernale da dicembre attualmente in fase di pianificazione».



Il commento del presidente dell’aeroporto di Cuneo, Giuseppe Viriglio



«Accogliamo con grande entusiasmo la nuova rotta su Trapani – commenta il presidente dell’aeroporto di Cuneo, Giuseppe Viriglio –. In un momento di ridimensionamento del traffico aereo, l’apertura di uno nuovo volo è un segnale di grande ottimismo per il futuro. Grazie ad Albastar che ha saputo cogliere questa opportunità».



