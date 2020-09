INVERNO: CONSIGLI DI GUIDA

L’inverno è il periodo dell’ anno in cui maggiormente viene messa a dura prova la nostra capacità di guidare e soprattutto di farlo in sicurezza poiché a volte, in condizioni meteo estreme, anche le manovre più semplici diventano complicate.

La guida in salita per esempio, su strade ghiacciate, può rappresentare un vero problema e conoscere la tecnica corretta per affrontarla fa la differenza.

Bisogna innanzitutto procedere in accelerazione mantenendo però una velocità costante.

Se infatti l’accelerazione fosse troppo rapida si potrebbe facilmente perdere in aderenza.

Tutte le manovre, frenata, accelerazione, cambio etc devono essere eseguite con la massima fluidità

.La partenza in salita è un’altro momento non facile.

Potrebbe valere anche la pena di tenere in macchina un sacchetto di sabbia, in caso di necessità versarne un pò sotto le ruote, questo potrebbe agevolare la partenza.

Si consiglia di partire in seconda, rilasciare la frizione quando i giri del motore sono bassi e usate l’acceleratore con dolcezza.

Se le ruote accennano a slittare non accelerare bruscamente.

Un momento particolarmente delicato e pericoloso è anche la discesa, la manovra di scorrimento verso il basso richiede una cura particolare.

Mantenere il corretto cambio di marcia per agevolare la frenata del motore, non guidare in “folle” e non accelerare o decelerare bruscamente.

Frenare simultaneamente con il freno e il motore

Utilizzare la stessa marcia usata normalmente per la salita.

E se si perde aderenza all’improvviso, che fare?

Prima di tutto, niente panico.

Non accelerare o decelerare bruscamente, non svoltare bruscamente, ogni manovra deve essere eseguita con dolcezza. Ogni manovra brusca potrebbe facilmente provocare slittamenti.

Se vogliamo fermarci, svoltare, cambiare corsia eseguiamo tutto predendoci i tempi dovuti.

Inutile dire che pneumatici di buona qualità e in eccellente stato di manutenzione fanno la differenza.

Oggi è sempre più diffusa l’abitudine di comprare le gomme online, è una modalità comoda, veloce e con la quale si risparmia spesso parecchio denaro.

Sono tante le proposte che troviamo nel web ma il comparatore idipendente www.prezzigomme.com ci segnala in particolare www.abcgomme.com, un negozio online con tante marche, tanti modelli e prezzi davvero interessanti.