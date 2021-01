Riceviamo e pubblichiamo: “Al via Garanzia Giovani 2 in Sicilia. Dopo un anno di stop, la Regione ha cominciato ad attivare le misure previste dal progetto volto a ridurre la disoccupazione giovanile in Italia attraverso l’utilizzo di fondi europei. Data l’alta percentuale di NEET (ovvero di giovani che non lavorano né studiano), per il programma siciliano la dotazione finanziaria è di circa 200 milioni di euro, per realizzare tre principali azioni: la formazione mirata all’inserimento lavorativo attraverso i tirocini, l’apprendistato per una qualifica professionale e il sostegno all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità. Destinatari del progetto sono i giovani disoccupati/inoccupati, diplomati o in possesso di qualifica professionale, fino a 35 anni.

Tra le prime misure a prendere il via, c’è quella relativa ai tirocini formativi, per cui sono stati stanziati 56 milioni di euro. L’attività di formazione avrà la durata di sei mesi e prevede non più di 30 ore settimanali, per un’indennità mensile pari a 300 euro (500 euro per i soggetti disabili). “Si tratta di un’opportunità sia per i giovani, che hanno la possibilità di fare un’esperienza formativa e avviarsi nel mondo del lavoro, che per le imprese, che possono scovare talenti e professionalità per arricchire il loro organico”, dichiara Francesco Cicala, segretario provinciale di Cna Trapani. L’organizzazione di categoria, che in questo periodo di grande crisi economica è impegnata in diverse attività a sostegno delle aziende del territorio, è in prima linea anche per l’attivazione dei tirocini del progetto Garanzia Giovani 2.

“Ci occupiamo della profilazione dei giovani e delle aziende che vogliono partecipare al programma e prepariamo la documentazione per il Centro per l’Impiego che poi di fatto attiva i progetti formativi. Incrociando i dati di imprese e giovani, agevoliamo inoltre il loro incontro- matching”.A causa dell’emergenza sanitaria in corso, i tirocini verranno attivati con procedure da remoto. Per organizzare al meglio il lavoro nel rispetto della normativa anti- Covid19, CNA Trapani ha aperto una casella email dedicata per chi vuole candidarsi al programma o semplicemente per chi vuole richiedere informazioni (garanziagiovanitrapani@gmail.com). E’ possibile anche scrivere tramite WhatsApp al numero 351.7341539.