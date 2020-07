San Vito Lo Capo festeggia i 100 anni di Giovanna Morana

Il sindaco Giuseppe Peraino, assieme all’assessore ai Servizi Sociali Andrea Spada e all’assistente sociale Anna Incarbona, ha festeggiato una nuova centenaria: Giovanna Morana. Nata il 15 luglio del 1920, casalinga con la passione per la cucina, la signora Morana ha avuto 7 figli, 4 maschi e tre femmine, ed è nonna di 26 nipoti.

Il sindaco ha definito la signora Morana “la colonna portante del Cous Cous Fest, custode della tradizione gastronomica sanvitese”, ricordando come sia stata un punto di riferimento per la manifestazione, nata nel 1998, oggi diventata un evento internazionale. “Tante persone e soprattutto tanti giornalisti- ha detto- si rivolgevano a lei per carpire i segreti dell’”incocciata” della semola e raccontare le fasi di preparazione del cous cous, tant’è che la signora Morana, con i suoi piatti, è stata varie volte immortalata sulle pagine dei giornali”.

La neo centenaria è stata omaggiata con un un mazzo di fiori ed una targa con impressa la seguente scritta: “Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono le più vive felicitazioni e gli auguri più affettuosi per il raggiungimento del secolo di vita”.

La signora Morana ha spento le candeline circondata dall’affetto dei suoi familiari.