LA MARSALESE ALTEA CIENO HA INCONTRATO IL SINDACO GRILLO

“CONTIAMO ANCHE SU DI TE PER PROMUOVERE LA NOSTRA BELLA CITTÀ”

Parlare di promessa del tennis italiano è poca cosa riguardo ad Altea Cieno, visti i successi già ottenuti e gli apprezzamenti tributati dalla stampa sportiva. E i risultati non sono passati inosservati neanche al sindaco Massimo Grillo che ha voluto incontrare a Palazzo Municipale la giovanissima marsalese, presente anche l’assessore Giuseppe D’Alessandro. “Nel panorama tennistico nazionale comincia a risuonare il tuo nome e questo è anche un motivo di vanto per la nostra città, ha sottolineato il sindaco Grillo rivolgendosi ad Altea.

Ciò testimonia la serietà con cui affronti gli impegni sportivi per i quali ti auguro nuovi traguardi, ma con i piedi ben puntati a terra e non tralasciando mai la scuola”. La giovane tennista – accompagnata dai genitori Pierino Cieno e Damaris Kosgei (con loro anche don Angelo Grasso e il sig. Antonio Romeo) – nel 2020, a Roma, aveva dominato al Master Nazionale Kinder Tennis Trophy, vincendo la finale Under 9. Lo scorso Giugno invece, Altea Cieno ha vinto il torneo di Villafranca di Verona, terza prova Under 10 del circuito Junior Next Gen Italia. Terminati le elementari, Altea da quest’anno frequenterà il “Garibaldi”, coltivando – assieme al tennis – la passione per il pianoforte.