Mazara del Vallo, arrestato un mazarese per detenzione ai fini di spaccio:era sottoposto a libertà vigilata

Non conosce sosta l’attività d’indagine condotta dagli uomini del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo. La sera del 12 settembre, la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato ha arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un pregiudicato mazarese, Vincenzo Asaro, classe ’69.

L’attività di p.g. segue di appena due giorni l’arresto di un altro mazarese per il medesimo reato e concretizza, una volta ancora, le specifiche attività di Polizia volte a contrastare il diffuso fenomeno del consumo di droga tra i giovani mazaresi.

Anche in questo caso gli investigatori, già nei giorni scorsi, avevano svolto approfondite e discrete attività di osservazione e pedinamento nei confronti di Asaro, seguendone in modo discreto i movimenti. L’uomo, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilanza, non rispettando le prescrizioni inerenti alla stessa, si trovava in territorio mazarese, all’interno di un appartamento nella sua disponibilità.

I poliziotti, intervenendo fulmineamente e impedendo che potesse liberarsi dello stupefacente, lo hanno fermato non appena è sceso in strada e hanno perquisito la sua abitazione. Hanno così scoperto e sequestrato complessivamente 500 grammi di marijuana, contenuti in un sacchetto di plastica ben occultato. Si stima che l’arrestato avrebbe ricavato dalla vendita della droga una una somma approssimativa di € 5.000,00.

Il mazarese è stato condotto, quindi, negli uffici del Commissariato di Mazara e tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente.

Come da disposizioni impartite dal P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, completata la redazione degli atti di polizia giudiziaria, il soggetto arrestato e foto-segnalato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.