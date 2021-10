Sabato 23 e domenica 24 ottobre un viaggio negli atelier di brand famosi e laboratori dell’eccellenza artigianale

Sabato 23 e domenica 24 ottobre torna in tutta Italia ApritiModa, l’evento che apre le porte di oltre 80 tra atelier e laboratori di brand famosi e realtà dell’eccellenza artigianale riconosciuta nel mondo. Un mosaico di luoghi straordinari, per scoprire il “dietro le quinte” della moda e dell’artigianato.

Ad aprire il proprio atelier a Trapani sarà la Gioielleria RossoCorallo gestita dalla Designer del gioiello Rosadea Fiorenza, insieme al Maestro Platimiro Fiorenza, eccellenza siciliana per l’reficeria e la lavorazione del corallo. In occasone di questo evento il maestro creerà un gioiello iconico live e si potrà visitare la galleria museale con le opere più prestigiose.

ApritiModa giunta alla quinta edizone, è l’unico evento realizzato su scala nazionale. Entrare nei luoghi dove si tramandano questi valori, farli scoprire e far diventare il pubblico orgoglioso delle nostre capacità, è il significato di ApritiModa.

Con visite gratuite a prenotazione obbligatoria sarà possibile entrare in palazzi storici, cortili nascosti, vecchie fabbriche reinventate, per incontrare i protagonisti e vedere come nascono le creazioni frutto del genio, della cultura e della capacità artigianale dei nostri territori.

Non solo, ApritiModa quest’anno proporrà visite speciali alla scoperta anche di alcune tra le più interessanti esperienze creative e produttive di moda etica e sostenibile. Progetti di grande valore, anche sociale, e storie coraggiose che meritano di essere raccontate.

Dunque, ApritiModa si arricchisce di tante nuove proposte e sul sito www.apritimoda.it è possibile scoprire tutti gli appuntamenti presenti in 12 regioni e, da oggi, prenotare comodamente la propria visita. Le prenotazioni sono infatti obbligatorie per garantire la sicurezza di tutti.

ApritiModa può contare sui patrocini di: Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Fai, Fondazione Altagamma, Confindustria Moda, Regione Toscana, Comune di Milano e Confindustria Belluno. Camera della Moda è partner istituzionale.

ApritiModa ha ricevuto il sostegno di Regione Lombardia nell’ambito della promozione della moda e del design.

Intesa Sanpaolo è main sponsor. Consorzio Prosecco Doc è official sparkling dell’evento che ha il sostegno anche di Euler Hermes, Fondazione Cologni, Fondazione Fiera Milano e Unic.

Le visite, gratuite, si svolgeranno necessariamente a numero chiuso e su prenotazione (sezione “Partecipa” in apritimoda.it), così da garantire il rispetto di tutte le misure a tutela della salute.

Durante le visite sarà offerto un aperitivo curato da Happiness Cafè