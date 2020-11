TRAPANI, CONTINUANO I CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO: DENUNCE E SANZIONI

Continuano i controlli straordinari del territorio condotti dai Carabinieri della Compagnia di Trapani, supportati da personale della “Compagnia Intervento Operativo” del 12° Reggimento “Sicilia” di Palermo, finalizzati al contrasto e repressione dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al controllo dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione e del rispetto delle misure emesse per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel corso del servizio i militari operanti hanno deferito in stato di libertà 4 soggetti per vari reati: G.M., trapanese, cl.67, con precedenti di polizia, è stato sorpreso in possesso di 10 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana; L.A., trapanese, cl.92, con pregiudizi di polizia, è stato denunciato a seguito del rinvenimento di un coltello a serramanico di genere vietato, utilizzabile per l’offesa della persona, portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo; C.S., trapanese, cl.85, è stato denunciato in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica poiché, il controllo effettuato con l’etilometro in dotazione, ha permesso di accertare che lo stesso si trovava alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di bevande alcoliche;infine, F.G., trapanese, cl.69, è stato trovato alla guida del proprio ciclomotore sprovvisto di patente in condizione di recidiva negli ultimi due anni.

I controlli alla circolazione stradale hanno permesso di identificare 55 persone in 41 veicoli, tra autovetture e ciclomotori ed elevare 7 sanzioni amministrative per varie violazioni al Codice della Strada con il sequestro di due veicoli.

Durante l’attività sono state elevate, inoltre, 3 sanzioni amministrative di euro 400,00 ciascuna per l’inosservanza delle norme anti-Covid. Tre giovani trapanesi sono stati, infatti, sorpresi fuori dalle proprie abitazioni senza giustificato motivo, violando il coprifuoco previsto per le ore 22:00.