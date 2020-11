Colpo di mercato per la Fly Volley Marsala: arriva la schiacciatrice Carmen Bellapianta

Grande colpo di mercato per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala. La società biancoazzurra si è assicurata le prestazioni della schiacciatrice Carmen Bellapianta. Già nota agli appassionati di volley lilibetani per aver militato tra le file della Sigel nel 2011 conquistando l’accesso in A2.



Il martello pugliese è cresciuta pallavolisticamente nella sua Cerignola, raggiungendo la B1 a Potenza a soli 16 anni per poi maturare una invidiabile esperienza in giro per i parquet di tutta Italia. Nel suo curriculum la vittoria di un campionato A2 a Castellana Grotte che le consente l’approdo nella massima serie nazionale, diverse stagioni in A2 ad Olbia ed a Soverato che la formeranno per il futuro della sua carriera e poi, tra le tante società, Cremona, Bastia Umbra, Falconara.



Sono più che felice di rientrare in una città che sento casa mia – dichiara la giocatrice – di indossare i colori di una società che ha una grande cultura sportiva come di grande cultura è la meravigliosa città di Marsala. Mi auguro che il momento difficile, che la pandemia ci sta facendo vivere, passi quanto prima e ci permetta di iniziare, a gennaio, questo campionato di B2 nazionale per non perdere i sacrifici fatti finora da società ed atlete.

Con il mio arrivo la squadra aumenta l’assetto offensivo, spero quindi di poter dare il mio contributo quanto prima per raggiungere obiettivi sempre piu importanti.