Lilt Trapani e Aldo Coppola By Nino Grammatico Al via l’avviso pubblico per la donazione di parrucche

La LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) Trapani e la ditta Aldo Coppola By Nino Grammatico firmatari del protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto #Bucaneve hanno pubblicato l’avviso per la donazione di parrucche in comodato d’uso gratuito a donne residenti nella provincia di Trapani affette da alopecia secondaria a trattamenti radioterapici o chemioterapici.

L’avviso e il relativo modulo sono scaricabili dalla Pagina Facebook della Lilt Trapani, dalla Pagina Facebook Aldo Coppola By Nino Grammatico e dal sito www.lilttrapani.com. Le domande dovranno essere corredate da specifica documentazione e dovranno essere trasmesse all’indirizzo mail progettobucanevetp@libero.it o in alternativa presentate alla sede della LILT Trapani previo appuntamento telefonico al n. 3288746678.

Il progetto ha lo scopo di sostenere le donne in questo percorso doloroso. Nei prossimi giorni partirà una campagna di comunicazione che coinvolgerà testimonial, aziende e psicologi.