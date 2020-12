Trapani, concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 12 dipendenti

Con 3 distinte determine dirigenziali, la n. 3877, la n. 3878 e la n. 3879 del 14 dicembre 2020, dopo che l’Amministrazione Tranchida aveva approvato il fabbisogno triennale del personale con la delibera n. 357/2020, è stata disposta la pubblicazione dei concorsi per soli titoli per l’assunzione a tempo indeterminato di 12 dipendenti di categoria “D”, di cui : 1 istruttore informatico, 4 istruttori direttivi amministrativi, 4 istruttori tecnici, 2 istruttori contabili e 1 un giornalista iscritto all’albo. Al pari e sempre per titoli, l’assunzione con contratto di formazione, per la durata 12 mesi, convertibile alla scadenza a tempo indeterminato, per n. 6 vigili urbani di categoria “C”, nonché la progressione verticale, a favore del personale interno dell’ente, per transitare dalla categoria “C” a quella “D”, nei profili di istruttore amministrativo per 2 unità: n. 1 istruttore direttivo tecnico e n. 1 istruttore direttivo contabile.



L’assessore Safina ha tenuto a precisare che dopo quasi 30 anni, grazie ad una sapiente attività di ricognizione della spesa del personale, è stato possibile bandire – nel segno della trasparenza e dell’assenza di “intermediazione” politica – concorsi per soli titoli che porteranno, a valere sulla programmazione 2020, 18 nuovi dipendenti, che andranno a colmare vuoti in organico, relativamente a posti strategici.



Con le nuove categorie “D”, infatti, miglioreranno le capacità di progettazione dell’Ente, di programmazione economico – finanziaria, oltre che la generale reattività dell’amministrazione, rispetto ai generali bisogni della città.

In questo percorso, si premieranno, nei limiti previsti dalle norme, anche le professionalità maturate all’interno dell’ente.

Gli assessori Safina e La Porta, poi, in merito concorso bandito per l’assunzione, con contratto di formazione, di 6 Vigili Urbani, hanno tenuto a precisare che grazie alla suddetta procedura verrà stilata una graduatoria dalla quale si attingerà anche negli anni a venire, così da snellire le procedure e iniziare un virtuoso percorso, che condurrà all’assunzione di altri 6 giovani vigili a valere sul bilancio 2021 e 20 sul bilancio 2022, che garantiranno – negli anni prossimi venturi -un fondamentale servizio, quale è la sicurezza dei cittadini, dell’ambiente e delle attività commerciali.

L’Assessore Safina, in ordine alla procedura, ha tenuto a precisare che le domande dovranno presentarsi dopo che i bandi verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Concorsi, che dovrebbe avvenire in data 24 dicembre o 31 dicembre p.v.

Il Sindaco ha sottolineato che la pubblicazione dei bandi rappresenta un altro importante tassello nell’attuazione del programma di governo della Città.



Con l’assunzione di queste aliquote di personale, cui ne seguiranno altre, si avvierà un percorso di ringiovanimento del personale comunale e di aumento della professionalità, che garantirà quel processo di cambiamento che rappresenta l’unica opportunità di crescita della collettività trapanese.

Peraltro, il Sindaco ha evidenziato come il primo cambiamento sarà garantito dalle modalità scelte dall’Amministrazione per l’assunzione del personale: queste avverranno sulla base dei titoli posseduti, sarà data rilevanza alle professionalità ed ai meriti acquisiti sul campo, senza possibilità di alcuno di insinuarsi nel procedimento che condurrà alla stipula dei contratti.