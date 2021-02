E’ MORTO UMBERTO PACE

Un altro pezzo di storia di questa città che va via: è morto Umberto Pace, notissimo commerciante del centro storico di Trapani. Pace non era soltanto questi, ma una figura importante del tentativo di rinascita di quel centro storico e tanto altro ancvora.



Tra i primi dirigenti della Confesercenti al momento della nascita di questo sindacato, ne divenne Presidente provinciale; era nota la sua passione per la politica, sempre rivolta a sinistra ma aperto al colloquio anche con gli avversari. Il retrobottega del suo negozio di Via Torrearsa- Arbiter – era anche punto di incontro per grandi dibattiti politici. Era una Trapani abituata a discutere. Una Trapani che anche per merito di Umberto Pace sapeva distinguere.

Editore, direttore e redazione porgono le loro condoglianze alla famiglia