Trapani, E’ stato inaugurato questa mattina il “Centro Polifunzionale per l’integrazione degli immigrati” in via Salemi, in Contrada Cipponeri che darà il via alla campagna vaccinale anti-Covid nella provincia di Trapani.

Presenti anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.