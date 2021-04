In fase di completamento gli interventi di manutenzione previsti per la frazione di Ballata

Sono in fase di completamento gli interventi di manutenzione delle strade di competenza comunale, previsti per la frazione di Ballata. Si tratta di azioni di rifacimento del manto stradale di alcune vie che fanno parte del “Piano strade” avviato dall’Amministrazione due anni fa a cui seguiranno altri analoghi interventi.

Inoltre, altri lavori hanno riguardato la scalinata (in fase completamento) e la realizzazione di una pensilina per la fermata del bus, con relativa panchina, a servizio dei pendolari.

«Sono tutti lavori che vanno nell’ottica della vivibilità della nostra frazione di Ballata – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore al ramo Paolo Genco -. Sistemare alcune strade su cui non si interveniva da tempo era un obiettivo che puntavamo a centrare, così come la restituzione di uno spazio di aggregazione all’aperto importante qual è la scalinata e di un servizio importante per molti abitanti di Ballata come la nuova pensilina per la fermata dell’autobus».