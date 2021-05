San Vito Lo Capo, al via rilevazione numeri civici sul territorio comunale

E’ iniziato ieri il servizio di rilevazione della numerazione civica esterna su tutto il territorio comunale di San Vito Lo Capo. Lo rende noto il sindaco Giuseppe Peraino sottolineando che si tratta di un servizio assolutamente gratuito che

riguarda tutte le unità immobiliari (abitazioni, uffici, attività commerciali, laboratori, garage, ecc.) che hanno accesso diretto dalla pubblica area di circolazione.

Il personale incaricato del servizio provvederà ad assegnare il numero attribuito provvisoriamente con l’etichettatura adesiva numerata dell’accesso in modo da non imbrattare le pareti. Si precisa che le necessarie variazioni saranno effettuate prevalentemente con l’inserimento di nuovi numeri civici tra quelli esistenti (es. 1/A – 1/B) al fine di evitare, per quanto possibile, cambi generalizzati di indirizzo. Nel caso di reiterata assenza degli inquilini/proprietari i tecnici lasceranno un apposito modello di “Richiesta Dati” nella cassetta postale che potrà essere consegnato a brevi mano o a mezzo posta all’Ufficio Creset S.p.A. ubicato in Piazza Vittorio Emanuele n. 2 – San Vito Lo Capo (TP) o a mezzo mail: ufficio.sanvitolocapo@creset.eu.



Il personale, che sarà riconoscibile da un tesserino rilasciato e vidimato dal Comune riportante le generalità del soggetto esecutore e della Ditta e corredato da fotografia per un immediato riconoscimento, fornirà tutte le informazioni richieste.



Eventuali variazioni di indirizzo non comporteranno alcun onere burocratico per il cittadino, in quanto sarà compito dell’Ufficio Anagrafe del Comune comunicarli a tutti gli Enti interessati. Per qualsiasi informazione e chiarimenti l’Ufficio Creset SpA, riceverà il pubblico nei seguenti giorni ed orari: il lunedì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 e si potrà contattare al seguente numero 0923.621211.

