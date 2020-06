IL SINDACO NICOLA RIZZO INTERROGATO: “HO CHIARITO IN MANIERA DETTAGLIATA”

Interrogatorio breve, appena un’ora, per Nicola Rizzo, sindaco di CastellamMare del Golfo, ieri raggiunto da un avviso di garanzia nell’ambito dell’operazione “Cutrara” che ha smantellato il nucleo centrale della vecchia mafia castellammarese. Stamattina il Sindaco Rizzo è comparso davanti ai sostituti procuratori Gianluca De Leo e Francesca Dessì per l’interrogatorio nel corso del quale avrebbe chiarito la sua posizione.

E’ lo stesso Rizzo, all’uscita dal tribunale a dettare una sua dichiarazione:” Sono stato interrogato stamattina – ha affermato il primo cittadino – ho chiarito in maniera dettagliata la mia posizione e per rispetto dell’istituzione che rappresento ma soprattutto di tutta la citta’ di Castellammare del Golfo, ribadisco di essere sereno poiche’ ho sempre lavorato in maniera trasparente nell’interesse esclusivo della mia citta’. Ringrazio i tanti che mi hanno manifestato solidarieta’ e continuo ad avere fiducia e grande rispetto per la Magistratura che sta appurando i fatti e poiche’ ci troviamo chiaramente in una fase di indagine in cui vige il segreto istruttorio, comunichero’ immediatamente eventuali risvolti della vicenda che mi riguardano e che potranno essere resi noti”. E ancora:” tutto mi sarei potuto aspettare ma non di ricevere un avviso di garanzia. E’ la mia prima esperienza. Il Sindaco deve fare il sindaco, deve fare atti di indirizzo, la gestione compete ad altri settori”.

“I fatti contestati, chiarisce l’avvocato Giacomo Frazzitta, difensore di fiducia dell’ing. Nicola Rizzo, – risalgono al settembre 2019, il mio assistito e’ qui come sindaco ma dopo l’interrogatorio di oggi possiamo dire che non si tratta di atti che riguardano il comune di Castellammare del Golfo. Non possiamo violare il segreto istruttorio, ma gli argomenti sono facili da chiarire. Produrremo dei documenti che consentono ulteriormente di riscontrare quello che oggi il sindaco ha chiarito. Non siamo fiduciosi, di piu’”.

a.v.