Le Egadi inserite nel video di Salvatores che sarà proposto all’Expo 2021 Dubai

«Accolgo con grande entusiasmo la scelta di inserire le isole Egadi nel video che il regista Gabriele Salvatores realizzerà sulle regioni del nostro Paese e proporrà all’Expo 2021 Dubai ai visitatori del Padiglione Italia, dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 – ha dichiarato il sindaco del Comune di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione – Ringrazio l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano per aver indicato il nostro arcipelago tra le tre location che rappresenteranno la Sicilia nel viaggio itinerario curato dal registra Premio Oscar».

All’Expo 2021 Dubai, insieme alle immagini di Favignana, Levanzo e Marettimo, a narrare la “Bellezza del Paese” evocata dal titolo della partecipazione italiana “La Bellezza unisce le Persone” ci saranno anche l’Etna e la Valle dei Templi.

«Il fascino del nostro arcipelago, con la straordinarietà dei suoi paesaggi e la ricchezza del suo patrimonio storico, archeologico e culturale, come dichiarato anche dall’assessore Turano, ha l’obiettivo di valorizzare quell’insularità che spesso viviamo come limite, ma che invece può e deve essere un punto di forza per aprirsi anche al mercato estero».