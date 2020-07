Le reazioni agli arresti di favignana

Il Pd di Trapani esprime sgomento e preoccupazione per le notizie che arrivano da Favignana, dove una indagine vede coinvolto anche il segretario del locale circolo, Vincenzo Bevilacqua, il quale ha tempestivamente comunicato, tramite il suo legale, la propria sospensione dal partito. Auspicando che Bevilacqua possa chiarire al più presto la propria posizione davanti alla magistratura, il pensiero va soprattutto ai cittadini di Favignana ai quali esprimiamo la nostra vicinanza. In un momento delicato in cui si tenta di uscire dalla drammatica crisi legata al Covid-19, infatti, sono costretti a fare i conti con le gravi accuse rivolte al sindaco. Nonostante il Partito democratico si trovi attualmente, e già da tempo, all’opposizione rispetto all’attuale Amministrazione, sulla vicenda sarà necessario avviare presto un confronto all’interno del circolo locale.

Domenico Venuti, segretario provinciale del Partito democratico

Santangelo (M5S): “Nuovi arresti in provincia di Trapani, un territorio mortificato da gente senza scrupoli”.

“Ancora una volta i fatti di cronaca giudiziaria, se accertati, dimostrano le azioni di persone senza scrupoli che mortificano tutti i cittadini onesti e l’intero nostro territorio”. Questo il commento del senatore Vincenzo Santangelo sulla notizia delle misure cautelari disposte nell’ambito dell’operazione Aegades a carico del sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto e di altre persone indagati a vario titolo per reati di corruzione, peculato, falso ideologico in atti pubblici, frode in pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione elettorale, abuso d’ufficio e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. “Il numero di esponenti politici del nostro territorio raggiunti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria nelle ultime settimane comincia a essere preoccupante – prosegue il senatore. Poco meno di un mese fa, infatti, era stato notificato un avviso di garanzia al Sindaco di Castellammare del Golfo, Nicola Rizzo, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Lo scorso 7 luglio, anche il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella è stato raggiunto da un avviso di garanzia per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, mentre, a distanza di un paio di giorni è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora per la prima cittadina di Erice, Daniela Toscano, accusata di abuso d’ufficio, calunnia e traffico di influenze.

Procedimenti penali che si sommano a quello in corso nei confronti del manager dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani, accusato a vario titolo del reato di corruzione, insieme ad altre persone e nei cui confronti, lo scorso maggio, è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. Oggi, ancora una volta, la provincia di Trapani torna alla cronaca per tristi vicende riguardanti l’ipotesi di reati commessi dagli esponenti politici dei suoi territori. Fatti di cronaca che mortificano tutti i cittadini e che ancora una volta rischiano di oscurare la bellezza di questo meraviglioso territorio unico al mondo. Mi auguro che vengano quanto prima accertate tutte le responsabilità dei soggetti coinvolti e ringrazio gli organi inquirenti e tutte le Forze dell’Ordine per la loro quotidiana azione di contrasto alla criminalità, in questa provincia e in tutto il Paese.