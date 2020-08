Migranti fuggono dal centro accoglienza a Valderice

24 Migranti sono fuggiti ieri dal centro accoglienza Villa Sant’Andrea in via Toti a Valderice, le ricerche sono scatatte immediatamente e grazie alle ricerche di carabinieri e polizia 2 migranti sono stati trovati, mentre 3 sarebbero stati avvistati qualche ore fa a Napola. Continuano le ricerche per gli altri.

Pare che per tentare la fuga, due migranti nel tentativo di saltare un muro di recensione si siano rotti la caviglia.

Pare che le fughe dalla Villa Sant’ Andrea siano sempre più frequenti, probabilmente andrebbe rivisto il sistema di sicurezza.

Intanto, continua la ricerca degli altri immigrati mancanti all’appello.