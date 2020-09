Cambio di vertice al comando carabinieri legione sicilia: il nuovo comandante in visita a Trapani

Si è appena conclusa, presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, la prima visita del nuovo comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Brigata Rosario CASTELLO, subentrato al Generale di Divisione Giovanni CATALDO.

L’alto ufficiale, accolto dal comandante provinciale Colonnello Gianluca VITAGLIANO, ha incontrato, nel cortile interno della caserma di via Orlandini, nel rispetto delle prescrizioni emanate per contenere la diffusione del Covid-19, gli ufficiali della provincia e una rappresentanza composta da militari della sede e di tutti i reparti operanti in questo territorio, oltre che dai delegati dell’Organismo di base della Rappresentanza militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. A questi, il Generale ha rivolto espressioni di apprezzamento per il costante impegno profuso nelle attività di prevenzione e repressione dei reati e per la vicinanza alla popolazione, mai venuta meno anche nei momenti di maggiore difficoltà, soprattutto grazie ai Comandi Stazione, veri erogatori del servizio di prossimità, in grado di coniugare l’efficienza operativa con la qualità delle relazioni umane.

Al termine della visita, il Generale Castello ha incontrato il Prefetto Tommaso RICCIARDI, i Presidenti dei Tribunali di Marsala e Trapani, dott.ssa Alessandra CAMASSA e dott. Andrea GENNA, nonché i Procuratori della Repubblica presso i citati palazzi di giustizia, dott. Vincenzo PANTALEO e dott. Maurizio AGNELLO, con cui si è intrattenuto sulle principali tematiche di carattere sociale, economico e giudiziario del territorio, soffermandosi sull’impegno dei Carabinieri, al fianco della magistratura, nella lotta alla criminalità, in piena sinergia con le altre forze di polizia.