ERICE. CONTINUA LA PROTESTA PER L’ACQUA GIALLA

Non si ferma la protesta dei cittadini ericini che dai rubinetti vedono sgorgare qualcosa che fanno fatica a definire acqua. Un problema che perdura. Ancora una volta della problematica dell’acqua a Erice, problema al centro di tante campagne elettorali che sembrava risolto, se ne fa carico il consigliere comunale Vassallo con la lettera scritta al Sindaco, all’assessore che ha la competenza sui servuizi idrici e al segretario generale. La pubblichiamo.



IL sottoscritto Giuseppe Vassallo, n.q. di consigliere comunale in Erice, segnala alle S.S.L.L. in indirizzo citate la necessità impellente di una più decisa e congrua azione di pungolo e di forte protesta nei confronti del Dipartimento Acqua e Rifiuti ( regione Siciliana) per l’immediata soluzione dell’annoso problema dell’acqua “sporca” in Erice, perché se in teoria è l’Eas il soggetto gestore, che poi si limita a fatturare, la gestione dell’acquedotto di Montescuro e della diga /Sambuca di Sicilia è nelle mani di Siciliacque S.p.A. . Se così stanno le cose, si potrebbe configurare una potenziale responsabilità solidale di entrambi gli enti succitati circa la pessima qualità dell’acqua che da settimane arriva nelle case degli ericini causando le proteste di numerose famiglie.

Ciò posto, il Comune di Erice a parere del sottoscritto, dovrebbe stare dalla parte dei ns cittadini protestando veemente presso gli uffici palermitani, al pari chiedendo:

una “corretta” qualità dell’acqua attraverso l’apposizione per esempio di filtri idonei a depurare l’acqua dai fanghi, oppure programmando nel lungo periodo il rifacimento della rete idrica con la creazione di appositi Cisternoni di raccolta per avere una fonte propria. Questo per garantire efficientamento alle utenze nei casi di criticità come sta accadendo per esempio in questi giorni. Ritengo non si debba sempre e solo scaricare unicamente le colpe del problema sulla Regione.

Ho avuto modo di confrontarmi sulle anzidette criticità con l’avvocato Vincenzo Maltese sia nella qualità di cittadino, oltre che nella sua veste di componente della assemblea nazionale Codici che sta portando avanti un’azione di tutela ma anche di protesta collettiva.

Urge una soluzione! I cittadini sono stanchi e chiedono soluzioni. Quali sono le reali intenzioni di questa amministrazione?

I cittadini attendono, nel frattempo l’acqua continua a giungere gialla!