Ad incontro con l’Autore: Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega 2020 e autore del romanzo “Febbre”

Si terrà il 28 gennaio alle ore 18.30 – e non più il 20 gennaio – sulla piattaforma Meet di Gsuite – l’Incontro con l’Autore” organizzato dall’Istituto Alberghiero “Florio” di Erice in collaborazione con Libreria Galli Salve – Ubik Erice, con Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega 2020 e autore del romanzo “Febbre” (Fandango Libri). L’appuntamento, inserito nel corso di formazione dal titolo ‘Libri-amo-ci, lettura ad alta voce e life skills’, sarà riservato ai docenti, e ai lettori. Bazzi, infatti, ha già incontrato, sempre in modalità on-line, gli studenti, il 14 gennaio alle ore 11.30, con i quali ha conversato a lungo, rispondendo alle tante domande e riflessioni che gli alunni del ‘Florio’ gli hanno rivolto dopo la lettura del libro.

Ambientato principalmente a Rozzano, ‘Febbre’ racconta l’oggi del protagonista e io narrante, rappresentato dalla ricerca della malattia che lo debilita, e il suo passato in una famiglia divisa in due: quella della madre e quella del padre, sposatisi giovanissimi a causa della gravidanza di lei e separatisi poco dopo. Gay e introverso, Jonathan viene allevato dai nonni e dagli zii; a scuola scopre l’amore per lo studio, ma anche la fatica di stare con gli altri e la crudeltà che si sfoga su chi viene considerato un diverso. Per un po’ smette di studiare e cerca un lavoro qualunque, poi finalmente, Milano e la laurea. La scoperta di essere sieropositivo, arrivata dopo un lungo periodo di sofferenza e confusione, è quasi liberatoria. Si tratta di un libro spietatamente sincero che con grande ironia affronta temi serissimi e insieme celebra il potere liberatorio della parola.

“Quello con i ragazzi è stato un incontro emozionante – dice la Dirigente scolastica, Pina Mandina – perché l’empatia generata con l’autore dopo la lettura del libro ha permesso di abbattere ogni tipo di barriera emotiva e un’apertura totale da parte degli alunni che hanno superato timidezze e reticenze nel rivolgere all’autore domande sia sul testo che sul modo di porsi e sull’attualità che spesso tende a discriminare. Un incontro intenso, che siamo certi ripeteremo per i docenti e i nostri affezionati lettori. Ringraziamo ancora Jonathan Bazzi per averci regalato la sua esperienza, per aver aperto le porte della sua mente e del suo vissuto, con i ricordi anche più dolorosi”.

Per partecipare all’evento in diretta occorre contattare la professoressa Valentina Cordaro, responsabile della formazione, all’indirizzo mail cordaro.valentina@alberghieroerice.edu.it

L’evento si potrà seguire anche in diretta facebook sulla pagina Libreria Galli Salve – Ubik Erice