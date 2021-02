L’IMBECILLITA’…di Peppe Bologna

L IMBECILLITA’. ecco un esempio.

Seguo con relativo interesse la querelle relativa al sotto/sopra passaggio di via Marsala a Trapani.

Da un sondaggio, da me ,tempo fa,commissionato, emergeva la stragrande maggioranza(65%) favorevole alla sopraelevata. Oggi ,comunque, lo ritengo superato dopo aver letto la Proposta della consigliera Garuccio.

In sostanza. Il problema nasce dalla antica constatazione che i passaggialivelli di Via Matera e via Marsala creano notevoli disagi, quindi l obiettivo è sopprimerli o trovare soluzioni ad hoc.

Leggendo la proposta della dottoressa Garuccio mi trovo dinanzi un uovo di colombo:

Basta spostare la stazione in un area successiva al passaggialivello di via Marsala(zona autoparco comunale) e l annoso problema è risolto . Risolto in modo soddisfacente perchè:.

1) la stazione rimarrebbe in città. L attuale potrebbe divenire la sede di rappresentanza del comune e del consiglio comunale(liberando lo scomodo palazzo Cavarretta) o del servizio anagrafe allocato in un sito avvilente per chi ne ha bisogno;

2) lo spostamento risolverebbe l inconveniente di via Marsala e Matera:con una fava due piccioni;

3) il costo sarebbe contenuto e ridicolo rispetto a quello del sopra/sottopassaggio: realizzare una struttura/stazione anche di due mila metri quadrati costa dai due ai tre milioni e non venti,trenta,quaranta;;

4) non si avrebbe il disagio della realizzazione , i cui tempi son superiori ai 3 anni.

Detto cio’, chi mi legge ,in automatico, penserà: mah, son imbecilli quelli che non pensano ? SI.

Peppe Bologna