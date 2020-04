TEST SIEROLOGICI ANCHE AI NETTURBINI: LA DENUNCIA DELL’ON. MICELI

Anche la Sicilia si organizza in vista della fase due; oggi il Presidente della Regione ha annunciato per i prossimi giorni

un’ordinanza meno restrittiva. L’Ass. alla sanità Ruggero Razza ha dato la notizia del l’avvio dello screening epidemiologico (Test Sierologici) per le categorie a rischio, dimenticando però gli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti.

Lo denuncia in una nota l’on. Carmelo Miceli, deputato del Partito Democratico che sottolinea come “dalla lettura del provvedimento con cui ieri l’Assessorato alla Salute siciliano ha disposto lo screening epidemiologico con utilizzo dei test seriologici e/o quantitativi per categorie di lavoratori maggiormente esposti a rischio risulta incomprensibilmente omessa la categoria degli operatori del servizio della raccolta dei rifiuti urbani e rifiuti pericolosi prodotti nelle strutture sanitarie e ospedaliere.

Si tratta di una dimenticanza, continua il deputato del PD grave e incomprensibile a cui l’Assessore Razza dovrebbe rimediare immediatamente”.

È evidente come la necessità di allargare al settore dei rifiuti il test, compreso per i lavoratori addetti al servizio porta a porta, sia una necessità concreta, proprio per evitare ipotesi di nuovi focolai, che

fortunatamente in Sicilia sono stati fino ad ora contenuti.

RED