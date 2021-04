CUSTONACI. IL SINDACO MORFINO “CONCEDE” IL TURN OVER ALLA GIUNTA

Riceviamo e pubblichiamo: “Avvicendamento degli assessori nella giunta Morfino. Sono stati nominati, stamani, i nuovi quattro assessori municipali nell’ottica della promozione di un classe dirigente che continua a puntare sulla valorizzazione dei giovani.”Il turn over – dice il sindaco Giuseppe Morfino – avviene, oggi, nel rispetto degli accordi politici assunti nel 2018, in occasione delle elezioni amministrative.

Quella appena nominata è una giunta nuova e piena di entusiasmo, così come lo è stata la precedente. Agli assessori uscenti Enzo Monteleone, Michele Riccobene, Emanuela Mazzara e Irene Marceca va la mia gratitudine per aver portato avanti in questi due anni, con impegno, serietà e passione, importanti progetti per il bene comune. Ringrazio anche il consigliere Alfio Campo, che lascia il consiglio comunale per incompatibilità e che sarà sostituito da Totò Torre”.

A comporre la nuova giunta sono stati chiamati Carlo Guarano, che assumerà il ruolo di vice sindaco con le deleghe all’industria, al commercio, all’artigianato, all’agricoltura, al settore marmifero, al randagismo, all’ecologia, ai servizi cimiteriali, alla protezione civile, al servizio tecnico manutentivo e alla polizia municipale, Gianni Campo, con deleghe ai lavori pubblici, all’urbanistica, al piano regolatore, al pdum, alla tutela del territorio, alla sanatoria edilizia, all’abusivismo, all’informatica, all’innovazione tecnologica, ai beni confiscati, alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, all’assicurazione e tasse automobilistiche, ai bandi europei, al contenzioso, alla toponomastica di competenza Utc e alle società partecipate, Vanessa Campo con deleghe alle politiche del lavoro, alle politiche sociali, alla sanità, all’attuazione delle misure del distretto D-50, all’asilo nido, alla toponomastica, ai servizi demografici e al cerimoniale e Annalisa Reina con deleghe alla Pubblica istruzione, alla cultura, alla biblioteca, allo Sport, al turismo e spettacolo, alle politiche giovanili, al museo del marmo, al centro informazione turistica, all’archivio e ai rapporti con le associazioni e con gli organismi consultivi.

Il sindaco Giuseppe Morfino tiene, invece, per se le deleghe al bilancio, alle finanze, all’economato, ai tributi, al personale e agli affari generali.”Sin dal mio insediamento – dice il sindaco Morfino – l’obiettivo comune è stato quello di valorizzare i giovani promuovendone il loro avvicendamento. Adesso – conclude – ci aspettano due anni di impegno e di intenso lavoro. Ai neo assessori e a tutti noi auguro buon lavoro con l’auspicio di proseguire attività e progetti volti a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della nostra Custonaci”.