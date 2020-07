Furti in spiaggia a San Giuliano

Preoccupazione e rabbia per quello che risulta essere l’ennesimo danno subito da bagnanti nel tratto balneare di San Giuliano. Dei ragazzi infatti, dopo aver sistemato ombrellone, teli e tutto l’occorrente per trascorrere una piacevole giornata al sole si sono allontanati di poco per fare un bagno nelle acque cristalline; al loro ritorno, gli zaini contenenti tutti i loro effetti personali erano scomparsi.

Ciò che sconcerta è che nessuno si sia accorto di niente e che chiunque possa agire indisturbato tra i beni personali altrui e causare non pochi problemi agli sfortunati avventori. Sì perché anche se all’interno di uno zaino portato in spiaggia non ci sono sicuramente gioielli oppure oggetti di valore, chi subisce il furto si ritrova senza telefono cellulare, senza chiavi, senza documenti, e si sa, fare tutte le pratiche per ottenere le copie è un’odissea.

Sconcerta che persone oneste che desiderano prendere un po’ di sole e che magari hanno dimenticato la mascherina in auto prima di recarsi in spiaggia si vedano contestare multe di centinaia di euro – che in un momento di crisi economica come questa pesano ancora di più – mentre abili ladruncoli riescano a farla franca, causando danni a tante persone. Sì perché sembra che la zona sia particolarmente apprezzata da qualche fuorilegge, e che in una settimana siano avvenuti già altri 4 furti.

La speranza, ma soprattutto la richiesta dei cittadini e di questi due ragazzi, è che le Forze dell’Ordine intensifichino i controlli, e che tutti possano trascorrere una giornata tranquilla in spiaggia senza dover organizzare turni di guardia accanto all’ombrellone.

Dispiaciuti per quello che è successo loro, i giovano sfortunati lanciano infatti un appello, con la volontà di avvertire chiunque desideri frequentare la zona a prestare particolarmente attenzione, e chiedendo al tempo stesso a chi di competenza di intensificare la presenza di Vigili oppure aumentare il numero delle telecamere di videosorveglianza, in modo che cittadini e turisti possano godere delle bellezze del luogo in tutta sicurezza e serenità.