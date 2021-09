La Cgil elegge un nuovo componente della segreteria: è Anselmo Gandolfo

Con 29 voti favorevoli, 10 contrari, 4 astenuti e una scheda bianca l’assemblea generale del sindacato ha eletto, alla presenza del segretario della Cgil Sicilia Alfio Mannino e del segretario di organizzazione Ignazio Giudice, Anselmo Gandolfo, attualmente segretario provinciale della Filcams Cgil. Gandolfo, 55 anni di origini castelvetranesi e sindacalista dal 1989, affiancherà la segretaria generale della Cgil Liria Canzoneri, insieme a Salvatore Castronovo e Antonella Granello, già componenti della segreteria.

“Ringrazio la segreteria generale per avermi dato fiducia e ampio riconoscimento – dice Anselmo Gandolfo – quello che mi è stato affidato è un ruolo tanto delicato quanto importante che, senz’altro, mi riempie di orgoglio, ma mi impone altrettanto impegno e senso di responsabilità. Il dopo pandemia sarà un periodo molto complesso per l’economia trapanese e per il mondo del lavoro. Metterò a disposizione della confederazione, delle lavoratrici e dei lavoratori, le mie energie e l’intero bagaglio di esperienze fin qui maturate”.