18 e 19 Novembre convegno finale del progetto Mi.Main. – Migration Mainstream

il 18 e 19 novembre p.v. si terrà, presso l’Università di Palermo, il convegno finale del progetto Mi.Main. – Migration Mainstream, finanziato dal Ministro dell’Interno attraverso il fondo FAMI, che ha visto l’Università di Palermo operare in qualità di capofila, in partenariato con l’Università Roma Tre, il Comune di Palermo e il Distretto 50 di Trapani, in collaborazione con il Dipartimento di Politiche Sociali di Roma Capitale.

Il progetto, iniziato nel 2019, ha inteso rafforzare il sistema delle risposte ai bisogni dell’utenza straniera da parte dei servizi sociali attivi a Roma, Palermo e Trapani, attraverso una previa formazione (capacity building) degli operatori già in servizio e di un nutrito gruppo di collaboratori, appositamente selezionato dalle Università partner, i quali per diversi mesi hanno poi affiancato gli operatori dei servizi sociali delle tre aree territoriali coinvolte, supportandone il lavoro con l’utenza straniera e inaugurando anche una serie di attività innovative, volte a migliorare la qualità delle risposte ai bisogni di tale utenza.

Il convegno finale, di cui trovate il programma in allegato, ha l’obiettivo di condividere le attività e i risultati maturati nel corso del progetto e, su questa base, di promuovere una riflessione condivisa, tra soggetti istituzionali, del mondo sociale e dell’ambito accademico, sui possibili percorsi di miglioramento dell’integrazione dei cittadini stranieri a livello territoriale.

Per poter seguire i lavori delle due giornate, che saranno trasmessi in diretta su piattaforma Zoom, occorre registrarsi al seguente link: https://us06web.zoom.us/j/88388686069