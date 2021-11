CGIL TRAPANI : E’ MARIO MOTTA IL NUOVO RESPONSABILE DELL’UFFICIO VERTENZE

Riceviamo e pubblichiamo: “E’ Mario Motta, il sindacalista che la segreteria provinciale della Cgil ha chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell’importante Ufficio che tutela, con un pool di cinque avvocati, i diritti contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori.

Mario Motta, 36 anni di Scordia, in provincia di Catania, presta attività alla Fillea Cgil da due anni e subentra ad Andrea Vanella, adesso coordinatore regionale Sicilia occidentale Ufficio vertenze legali.

“Il mondo del lavoro – dice Mario Motta – attraversa una fase molto delicata legata a una crisi pregressa e a quella causata dalla pandemia da Covid 19. Oggi più che mai, l’ufficio vertenze legali della Cgil è in prima linea nella tutela di tutti i lavoratori che hanno bisogno di assistenza per la mancata o errata applicazione del contratto nazionale di lavoro. Proprio il lavoro nero – prosegue – è una realtà dilagante che va fatta emergere attraverso un’azione che miri a garantire il diritto a un contratto”.

In particolare, l’Ufficio vertenze legali della Cgil si occupa, tra le attività, di informare i lavoratori dipendenti, a tempo determinato, in collaborazione, autonomi in regime di monocommittenza, in appalto e in somministrazione, dei loro diritti e delle violazioni dei contratti. Inoltre, svolge, in favore dei lavoratori, attività di recupero crediti, di predisposizione delle pratiche necessarie alla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di licenziamento, di errato inquadramento, di discriminazione, di danno da infortunio da malattia professionale, di verifica della correttezza delle buste paga e dei Tfr e assiste i lavoratori nella procedura per la comunicazione delle dimissioni telematiche.

Per ottenere assistenza lo sportello dell’Ufficio vertenze legali della Cgil di Trapani, in via Garibaldi 77, è aperto il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 16,30 alle 19.

Per informazioni telefonare allo 0923/28377 o inviare una mail a ufficiovertenze.tp@gmail.com

Gli sportelli dell’Ufficio vertenze legali sono presenti anche in tutte le Camere del Lavoro del territorio.