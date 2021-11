Gli Amici della Musica di Trapani su Rai 5

Sabato 20 novembre, alle ore 8:00 e in replica alle 18:40, andrà in onda su RAI 5 “APRÈS UNE LECTURE DU DANTE”, recital del pianista Costantino Catena, registrato nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti di Trapani.

Costantino Catena interpreta – su un pianoforte gran coda Yamaha CFX – le composizioni di Franz Liszt dedicate a Dante Alighieri e al Petrarca. Il concerto è una produzione degli Amici della Musica Trapani in collaborazione con Yamaha Music Europe.N.B.: l’orario di messa in onda potrebbe subire lievi variazioni; pertanto è consigliabile effettuare una verifica il giorno prima (19/11/2021), su https://www.rai.it/rai5/ .

Si ringrazia la Diocesi di Trapani per aver messo a disposizione la splendida chiesa del Collegio dei Gesuiti.

