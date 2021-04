“25 aprile: libertà, democrazia e Costituzione”, è questo il titolo dell’incontro-dibattito in videoconferenza del 23 aprile 2021, organizzato dall’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” di Erice in collaborazione con l’Anpi-Trapani, in occasione del 76° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, al fine di favorire il processo di formazione storica degli studenti per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva.

Nel suddetto incontro verranno approfonditi e saranno oggetto di riflessione i temi riguardanti il fascismo, la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza, i valori espressi nella Costituzione della Repubblica Italiana e gli ideali di democrazia e libertà.

Interverranno il Presidente Provinciale dell’A.N.P.I.-Trapani Aldo Virzì, lo scrittore-giornalista Andrea Castellano, autore del libro “Pietro Lungaro – Alle Fosse Ardeatine per la libertà e la democrazia”, in cui vengono ricostruite la figura e la storia del martire ericino della Resistenza Pietro Ermelindo Lungaro, e il prof. Giuseppe Monticciolo, che tratterà la particolare pagina storica della Resistenza degli IMI (Internati Militari Italiani).

Seguiranno l’incontro online e parteciperanno al relativo dibattito gli alunni dell’Istituto, nel contesto di un percorso di studio e approfondimento sui temi trattati e al fine di una fondamentale ricaduta formativa sui giovani studenti, “cittadini di domani”.